Защитник «Спартака» Шайхтдинов в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов близок к переходу в «Зенит», сообщает Metaratings.
По информации источника, 18-летний футболист уже проходит медосмотр для перехода в питерский клуб.
В минувшем сезоне молодой защитник выступал в ФНЛ за «Спартак-2», отметившись одной результативной передачей в восьми проведённых матчах. За молодёжную команду «красно-белых» Шайхтдинов провёл 17 встреч, в которых так же отметился одним ассистом.
Отметим, что контракт игрока со «Спартаком» должен был действовать ещё два года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 150 тысяч евро.
Свой следующий матч «Зенит проведёт 28 августа против «Урала». Начало — в 13:00 по московскому времени.
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