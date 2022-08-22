Защитник «Спартака» Шайхтдинов в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов близок к переходу в «Зенит», сообщает Metaratings.

По информации источника, 18-летний футболист уже проходит медосмотр для перехода в питерский клуб.

В минувшем сезоне молодой защитник выступал в ФНЛ за «Спартак-2», отметившись одной результативной передачей в восьми проведённых матчах. За молодёжную команду «красно-белых» Шайхтдинов провёл 17 встреч, в которых так же отметился одним ассистом.

Отметим, что контракт игрока со «Спартаком» должен был действовать ещё два года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 150 тысяч евро.

Свой следующий матч «Зенит проведёт 28 августа против «Урала». Начало — в 13:00 по московскому времени.