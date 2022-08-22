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Защитник «Спартака» Шайхтдинов в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом»

 
22 Августа 2022 • 16:02 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов близок к переходу в «Зенит», сообщает Metaratings.

По информации источника, 18-летний футболист уже проходит медосмотр для перехода в питерский клуб.

В минувшем сезоне молодой защитник выступал в ФНЛ за «Спартак-2», отметившись одной результативной передачей в восьми проведённых матчах. За молодёжную команду «красно-белых» Шайхтдинов провёл 17 встреч, в которых так же отметился одним ассистом.

Отметим, что контракт игрока со «Спартаком» должен был действовать ещё два года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 150 тысяч евро.

Свой следующий матч «Зенит проведёт 28 августа против «Урала». Начало — в 13:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Трансферы футбола - лето 2022 Дамир Шайхтдинов
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