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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сесар Навас: «Абаскаль способен сделать «Спартак» чемпионом»

 
23 Августа 2022 • 12:50 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Экс-защитник казанского «Рубина» Сесар Навас считает, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль способен привести «красно-белых» к победе в чемпионате. Напомним, что в последний раз московский клуб брал РПЛ в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры.

«Я думаю, он способен сделать «Спартак» чемпионом. Если Абаскаля выбрали главным тренером «Спартака», значит, у него есть необходимые качества для этого», – приводит слова Наваса «Чемпионат».

Напомним, что на выходных «Спартак» упустил лидерство в чемпионате, проиграв в дерби московскому «Динамо» 0:1. Теперь «красно-белые» располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сесар Навас Гильермо Абаскаль
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