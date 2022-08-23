Сесар Навас: «Абаскаль способен сделать «Спартак» чемпионом»

Экс-защитник казанского «Рубина» Сесар Навас считает, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль способен привести «красно-белых» к победе в чемпионате. Напомним, что в последний раз московский клуб брал РПЛ в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры.

«Я думаю, он способен сделать «Спартак» чемпионом. Если Абаскаля выбрали главным тренером «Спартака», значит, у него есть необходимые качества для этого», – приводит слова Наваса «Чемпионат».

Напомним, что на выходных «Спартак» упустил лидерство в чемпионате, проиграв в дерби московскому «Динамо» 0:1. Теперь «красно-белые» располагаются на третьем месте в турнирной таблице.