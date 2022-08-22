Каррера: Федун проделал колоссальный путь для того, чтобы вывести «Спартак» на высокий уровень!

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о периоде работы Леонида Федуна на должности президента «красно-белых».

«Несмотря на все усилия и деньги, которые он приложил, он выиграл меньше титулов, чем заслуживал. Мои отношения с ним были отличными, у меня никогда не было никаких проблем с Федуном», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Специалист добавил, что благодарен Федуну за возможность стать из помощника главным тренером, пусть у него будет все хорошо в будущем, потому что он любит «Спартак» и является его главным болельщиком.

Напомним, Федун покинул «Спартак», 100 процентов акции клуба теперь принадлежат «Лукойлу».