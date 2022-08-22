Тихонов прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента «красно-белых».

«Положительный момент его правления — это огромное количество средств, часть своей жизни и вложения. За то, что он делал для «Спартака», можно сказать спасибо», — приводит слова Тихонова ТАСС.

При этом эксперт заявил, что спортивные результаты не впечатляют, Федуна можно поблагодарить только за огромный вклад в развитие команды, он потратил много лет жизни на клуб.

Напомним, 22 августа стало известно, что «Лукойл» приобрел 100 процентов акций московского «Спартака».