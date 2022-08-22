Кавазашвили: «Зарема – умная женщина, порой она говорила грамотные вещи»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили будет скучать по решениям и высказываниям Заремы Салиховой, супруги уже экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

- Зарема – умная женщина. Порой она говорила грамотные вещи. Кто придет вместо? Не знаю… - заявил экс-вратарь «Плеймейкеру».

Работу Федуна Анзор Кавазашвили оценил на три с плюсом. В актив Леониду Арнольдовичу заносится шикарный стадион с памятниками ветеранам. А вот одно чемпионство и один Кубок за 18 лет - это слишком мало. Также Кавазашвили беспокоится за судьбу «Спартака», ведь от выбора руководителя клуба зависит очень многое.