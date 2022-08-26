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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: У ЦСКА могут быть проблемы с «Ростовом», а «Факел» может преподнести сюрприз «Спартаку эксклюзив

 
26 Августа 2022 • 14:18 Комментировать
Сочи
...
Химки
Через 4 ч. 3 мин.

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин дал прогноз на седьмой тур РПЛ.

- В матче «Ростов» - ЦСКА у «армейцев» не возникнут проблемы?

- Могут возникнуть. «Ростов» - очень ровная команда. Там нет звезд, которые могут сыграть в одиночку. Дисциплинированная команда. Встреча с «Сочи» показала, что когда южане перестали играть, подумав, что добились позитивного результата, были наказаны. Если бы Уткин реализовал пенальти, «Сочи» вообще уступил бы. Поэтому от начала и до конца команда будет бороться за победу. Это один из самых неуступчивых клубов РПЛ. А у ЦСКА пока идет становление игры и коллектива. Будут хорошие матчи сочетаться с плохими. Будут провальные отрезки.

- «Ростов» удивляет, что так хорошо стартовал?

- Пока это только начало чемпионата. Команды всегда при Карпине показывают ровную, стабильную игру. Он выжимает максимум из состава. Поэтому матчи с «Ростовом» ни для кого легкими не будут.

- В игре «Факел» - «Спартак» ждете неожиданностей?

- Та же ситуация, что и в ЦСКА. Пришел новый тренер, он ставит свою игру. Футболисты нашли химию, которая дает положительный результат. Некстати случилась травма Мозеса. Пока ни Зиньковский, ни Игнатов не могут его заменить на этой позиции. Но «Спартаку» необходима победа. После осечки с «Динамо» будет важно выиграть психологически.

«Факел» удачно стартовал, показывает атакующий футбол, но у него нет таких мастеров, которые постоянно могут показывать зрелую игру. Там ребята хорошо подготовлены физически, поэтому смотрелись очень здорово в первых встречах. Но та же игра с ЦСКА показала, что на одном желании и мотивации не выиграть. Необходимо мастерство. С этим у «Факела» есть проблемы. Но при поддержке полного стадиона он может преподнести сюрприз «Спартаку».

- В Воронеже сейчас большой ажиотаж. Он влияет на игру «Факела»?

- Конечно. Когда тебя поддерживает полный стадион, крылья вырастают. Но у «Спартака» есть хорошие мастера, и, думаю, они добьются положительного исхода.

- На результаты «Спартака» может повлиять то, что Федун покинул клуб?

- Футболистам в любом случае выходить и играть. Если после ухода Федуна все пойдет в минус в плане финансов, еще каких-то интриг – это будет негативно сказываться на команде. Но сейчас в «Спартаке» хорошая атмосфера. Получился удачный старт. Команда нащупала свою игру. Никакого негатива пока не наблюдается.

- В матче «Локомотив» - «Оренбург» не будет сенсации?

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- «Железнодорожники» набрали очки в противостоянии с «Химками», у которых свои проблемы. Замена Юрана на Писарева пока негативно сказывается на игре «Химок». А что касается «Локомотива», то из того, что там хотели сделать, пока вообще ничего не получается. Есть набор футболистов, мастера, которые играют впереди: Изидор, Камано. Они могут в одиночку распорядиться моментами, но командных действий нет. «Железнодорожники» выдерживают 60-65 минут, если играют в активный футбол, и все. Это странно учитывая, что там работаю немцы. Пока командной игры нет и слабая физика. С любым соперником можно ожидать потери очков. Возможно, есть внутрикомандный раздрай, и это все переносится на поле. А что касается «Оренбурга», он тоже не подарок. Это средняя команда, которая может преподнести сюрприз. Если «Локомотив» не будет мотивирован, у «Оренбурга» будут шансы даже выиграть.

- «Сочи» обыграет «Химки», которые после ухода Юрана забуксовали?

- Тяжело будет «Химкам». Пока замена тренера негативно сказывается, и все складывается не очень хорошо.

- У «Урала» нет шансов против «Зенита»?

- Произошла смена тренера, и сейчас команда на эмоциональном подъеме. Футболисты будут доказывать, что они игроки основного состава, будут выкладываться. Тут все зависит от «Зенита». Если он подойдет мотивированным, шансов у «Урала» маловато. Но мы видели, что питерцы только в конце матча смогли сломить сопротивление «Торпедо». Поэтому все зависит от мотивации «Зенита».

Елена Григорьевская

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