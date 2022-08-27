«Спартак» назвал причину отсутствия Селихова в заявке на матч

В субботу «Спартак» будет играть в гостях у «Факела» в рамках седьмого тура чемпионата России. В заявку «красно-белых» не попал голкипер Александр Селихов, который ранее участвовал во всех играх команды в сезоне 2022/2023.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», Александр Селихов пропустит игру в Воронеже из-за недомогания.

Матч седьмого тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

После шести туров «Спартак» располагается на второй строчке в таблице чемпионата России.