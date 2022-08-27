Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Факелом» и «красно-белыми».

«Конечно, «Спартак» фаворит. Тем более, после поражения в последнем туре. «Динамо» наказало «Спартак» вопреки мнению многих. Но здесь будет «Факел», елки-палки. Понятно, что там будет ажиотаж. Они бьются со всеми, но очков-то у них мало. «Спартак» намного сильнее по составу. Такие игры нужно просто выигрывать на классе. Не знаю, получится у них победить или нет, но они должны. Это то же самое, как в Ла Лиге «Жирона» или «Альмерия» выходит играть против «Реала». Но произойти может всякое. Не дай бог, «Факел» загонит один и все. Потом попробуй ему забить.

Я вообще не понял решения запретить символику «Спартака». Чем красно-белый шарф отличается от бело-синего? Просто если вы на обычной трибуне запретили символику «Спартака», то тогда и символику «Факела» запрещайте. Чтобы она была только на фанатской трибуне. Все должны быть в равных условиях. Но вообще это полный бред. Кто-то все равно пронесёт шарф или кепку. Везде много камер. Никаких разборок не будет, а если и будут, то зачинщиков быстро поймают. Адекватные люди не будут там беспредел устраивать. У нас после чемпионата мира никаких побоищ на стадионах не было. Не было слышно о них нигде. Но вот эти законы все и начинают белиберду», - сказал Мостовой.