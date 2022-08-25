Шалимов: «Федун не смог найти для «Спартака» своего Гинера»

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов высказался об отставке Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

По мнению специалиста, экс-президенту «красно-белых» не удалось найти человека, который мог бы грамотно управлять клубом так, как это делает Евгений Гинер в ЦСКА, сравнив самого Федуна с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Мне кажется, его нужно сравнивать с Галицким. Это два владельца, которые давали свои деньги. Федун много лет искал управленца на позицию, которую сейчас как раз занимает Гинер в ЦСКА. И не нашёл. Нужен был управленец, который хорошо распоряжался бы деньгами владельца и занимался селекцией, поисками тренера, выстроил всю структуру», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, что Федун управлял «Спартаком» с 2004 года. Под его руководством «красно-белые» выиграли чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. 22 августа московский клуб официально объявил об уходе Федуна.