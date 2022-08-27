Кейта: «С Промесом лично не знаком, но футбольный мир тесен»

Новичок московского «Спартака» Бальде Кейта поделился ожиданиями от игры с новыми одноклубниками. Напомним, что сенегалец перебрался в стан «красно-белых» на правах свободного агента.

«Знаю Мозеса. С Промесом лично не знаком, но футбольный мир тесен. Я готов к новым встречам и полон позитива, чтобы работать и помогать команде», – цитирует Кейта официальный сайт московского «Спартака».

Напомним, что Бальде Кейта был известен своими выступлениями за римский «Лацио», где в своём последнем сезоне забил 16 голов в Серии А. При этом сенегалец является воспитанником каталонской «Барселоны».

Куинси Промес в данный момент возглавляет таблицу бомбардиров РПЛ с 6 голами.