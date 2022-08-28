Рыбус - о голе «Факелу»: «Промес всё сделал за меня - я просто подставил ногу»

Польский защитник Мацей Рыбус, выступающий за московский «Спартак», высказался о своем голе во вчерашнем матче седьмого тура Премьер-лиги против воронежского «Факела». Встреча завершилась волевой победой «красно-белых» со счетом 4:1.

«Разыграли красивую комбинацию на фланге. В тот момент Промес все сделал за меня - я просто подставил ногу и все», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Благодаря победе «красно-белые» захватили лидерство в турнирной таблице чемпионата России. После семи туров на счету подопечных Гильермо Абаскаля 16 баллов.

В следующем туре «красно-белые» на «Открытие Банк Арене» примут петербургский «Зенит».