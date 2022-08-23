Сколько миллиардов долларов Федун вложил в «Спартак» за 18 лет – названа сумма

В понедельник Леонид Федун ушёл из управления «Спартаком», продав акции клуба компании «Лукойл». Федун возглавлял московский клуб на протяжении 18 лет. За это время он вложил в развитие «красно-белых» более 2 миллиардов долларов, о чём рассказывает «РБ Бизнес».

Напомним, что при Леониде Федуне клубный музей «Спартака» пополнился тремя трофеями. Это чемпионский титул РПЛ (2017), кубок России (2022) и суперкубок России (2017).

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 27 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Факела» на выезде.

После шести туров «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место.