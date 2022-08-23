Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сколько миллиардов долларов Федун вложил в «Спартак» за 18 лет – названа сумма

 
23 Августа 2022 • 14:27 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

В понедельник Леонид Федун ушёл из управления «Спартаком», продав акции клуба компании «Лукойл». Федун возглавлял московский клуб на протяжении 18 лет. За это время он вложил в развитие «красно-белых» более 2 миллиардов долларов, о чём рассказывает «РБ Бизнес».

Напомним, что при Леониде Федуне клубный музей «Спартака» пополнился тремя трофеями. Это чемпионский титул РПЛ (2017), кубок России (2022) и суперкубок России (2017).

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 27 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Факела» на выезде.

После шести туров «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Спартаковец Мозес уже начал тренироваться
14:27 · Россия. Премьер-лига
Сколько миллиардов долларов Федун вложил в «Спартак» за 18 лет – названа сумма
14:23 · Россия. Премьер-лига
Шнякин назвал причину, по которой «Сочи» отказывается отпускать Нобоа в ЦСКА
13:57 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Глуху
13:49 · Россия. Премьер-лига
РФС может наградить Федуна за работу в «Спартаке»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Ловчев — о Вяльбе в «Спартаке»: «Лезть в футбол — это не палками перебирать»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Дзюба ещё покажет, что его рано списали со счетов!»
13:17 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» ответили на слухи о переходе Нобоа в ЦСКА
13:12 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Федотов раскритиковал работу Карасёва в матче ЦСКА — «Ахмат»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Сесар Навас: «Абаскаль способен сделать «Спартак» чемпионом»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «После ухода Федуна я ощутил облегчение» 4
12:13 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев назвал трёх претендентов на чемпионство в РПЛ
12:06 · Россия. Премьер-лига
Нобоа сообщил, что «Сочи» не отпускает его в ЦСКА
11:17 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал Федуна легендой российского футбола
11:02 · Россия. Премьер-лига
Юран хочет тренировать «Спартак»
Все новости
Рекомендуем