«Спартак» уже ведёт в матче с «Факелом», забив два гола подряд

«Спартак» разыгрался в начале второго тайма выездного матча с «Факелом». Если первую часть встречи «красно-белые» проиграли, то после перерыва быстро забили уже два мяча. Сначала Роман Зобнин технично пробил в правый угол ворот. Вскоре Даниил Денисов вывел свою команду вперед. Он получил мяч после передачи Антона Зиньковского на линии штрафной, убрал в сторону защитника и послал мяч в сетку ворот - 2:1.

«Спартак» выходит на чистое первое место с 16 очками в активе. У его соперника всего четыре балла и 14-я строчка.

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