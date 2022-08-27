Мостовой: «Спартак» предсказуемо победил, но «Факел» не заслужил крупное поражение»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Бывший игрок московского клуба Александр Мостовой совершенно не удивлен итогами игры. Он заявил, что класс команд сказал свое слово, но, в то же время, похвалил за самоотдачу «Факел».

- Матч завершился предсказуемой победой «Спартака». У «Факела» есть сумасшедшая самоотдача, свои болельщики и поле, но все остальные компоненты лучше были у «Спартака», но их нужно похвалить, что они бились и в конце даже атаковали. Я считаю, они не заслужили такого разгрома, - цитирует экс-игрока новостное агентство ТАСС.

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября.