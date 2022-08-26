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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов: «Спартак» готов сражаться за титул»

 
26 Августа 2022 • 04:46 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Несмотря на то, что в шестом туре московский «Спартак» проиграл в матче с «Динамо», поражение не расстроило защитника красно-белых Никиту Чернова. Он считает, что «Спартак» по-прежнему остается претендентом на чемпионский титул, несмотря на упущенное первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

- Проигрывать всегда неприятно, особенно после таких серий, как у нас. Готовы ли мы к борьбе за чемпионство? Конечно, готовы. Футбол для того и существует, чтобы побеждать. И у нас в команде все максималисты., - цитирует футболиста издание «Известия».

В последний раз московский «Спартак» стал чемпионом в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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