Чернов: «Спартак» готов сражаться за титул»

Несмотря на то, что в шестом туре московский «Спартак» проиграл в матче с «Динамо», поражение не расстроило защитника красно-белых Никиту Чернова. Он считает, что «Спартак» по-прежнему остается претендентом на чемпионский титул, несмотря на упущенное первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

- Проигрывать всегда неприятно, особенно после таких серий, как у нас. Готовы ли мы к борьбе за чемпионство? Конечно, готовы. Футбол для того и существует, чтобы побеждать. И у нас в команде все максималисты., - цитирует футболиста издание «Известия».

В последний раз московский «Спартак» стал чемпионом в 2017 году.