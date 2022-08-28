Николсону задали вопрос об уходе из «Спартака»

В субботу, 27 августа, прошел поединок между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. «Народная команда» отпраздновала крупную победу со счетом 4:1.

После завершения встречи нападающему Шамару Николсону был задан вопрос о возможном уходе из столичного коллектива. Как сообщает «Матч ТВ», ямайский футболист не дал ответа на этот вопрос.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе Николсона в турецкий «Галатасарай».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий принял участие в пяти поединках, в которых не отметился голевыми действиями.