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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Факела» жёстко оскорбил судей матча со «Спартаком»

 
28 Августа 2022 • 13:52 Комментировать (1)
Факел
1:4
Спартак Москва
окончен

В субботу, 27 августа, состоялся матч седьмого тура Премьер-лиги между «Факелом» и столичным «Спартаком». Встреча прошла в Воронеже и завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 4:1.

После финального свистка защитник проигравшей команды Сергей Божин не стеснялся в выражениях в адрес судейской бригады.

«Просто, ***** [блин], лучшее, ***** [на фиг], судейство! ***** [люди нетрадиционной сексуальной ориентации]», - передает слова футболиста «Бомбардир».

После вчерашнего матча «Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Факел» располагается на 14-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Сергей Божин
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Комментарии (1)
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ингерман
28 Августа 2022 в 14:00
ай.. справедлива.. )))
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