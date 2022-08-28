Игрок «Факела» жёстко оскорбил судей матча со «Спартаком»

В субботу, 27 августа, состоялся матч седьмого тура Премьер-лиги между «Факелом» и столичным «Спартаком». Встреча прошла в Воронеже и завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 4:1.

После финального свистка защитник проигравшей команды Сергей Божин не стеснялся в выражениях в адрес судейской бригады.

«Просто, ***** [блин], лучшее, ***** [на фиг], судейство! ***** [люди нетрадиционной сексуальной ориентации]», - передает слова футболиста «Бомбардир».

После вчерашнего матча «Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Факел» располагается на 14-й строчке.