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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: Уход Федуна — это большая потеря для «Спартака»

 
22 Августа 2022 • 14:36 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об уходе Леонида Федуна с поста президента московского клуба.

«Безусловно, уход Федуна — это большая потеря. Но президенты, менеджеры, тренеры, игроки приходят и уходят из клуба, а клуб продолжает писать свою историю», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Специалист считает, что «Спартак» с Федуном добился неплохих успехов в чемпионате России и достойно выступал в Европе, он был хорошим президентом и навсегда вписал свое имя в историю этой великой команды.     

Напомним, 62-летний испанец работал в «Спартаке» в 2018 году, он входил в штаб Массимо Карреры, а после ухода итальянца был исполняющим обязанности главного тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Рауль Рианчо
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