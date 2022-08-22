Рианчо: Уход Федуна — это большая потеря для «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об уходе Леонида Федуна с поста президента московского клуба.

«Безусловно, уход Федуна — это большая потеря. Но президенты, менеджеры, тренеры, игроки приходят и уходят из клуба, а клуб продолжает писать свою историю», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Специалист считает, что «Спартак» с Федуном добился неплохих успехов в чемпионате России и достойно выступал в Европе, он был хорошим президентом и навсегда вписал свое имя в историю этой великой команды.

Напомним, 62-летний испанец работал в «Спартаке» в 2018 году, он входил в штаб Массимо Карреры, а после ухода итальянца был исполняющим обязанности главного тренера.