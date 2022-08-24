Гаврилов — о «Спартаке»: Сейчас они могут проиграть две игры и снова окажутся внизу турнирной таблицы»

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о том, смогут ли «красно-белые» побороться за чемпионский титул в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению Гаврилова, московской команде не хватает стабильности, поэтому ветеран не смог однозначно ответить на вопрос о перспективах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«Спартаку» ещё играть с «Факелом», а потом их ждёт «Зенит». Сейчас они могут проиграть две игры и снова окажутся внизу турнирной таблицы.

Мне всегда говорили в разные отрезки времени, что Джикия хорош, Зобнин, сейчас Промес, ну и что в них такого? Они и раньше были, а по итогу 10-е место команда заняла в прошлом сезоне», — цитирует Гаврилова Metaratings.

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. Свой следующий матч «Спартак» проведёт 27 августа в гостях против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.