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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис оценил шансы «Спартака» выиграть медали РПЛ

21 Августа 2022 • 14:32 Комментировать (2)
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30
 

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах московского «Спартака» попасть в тройку по итогам текущего сезона РПЛ.

«Чемпионат надо закончить прямо сейчас, чтобы «Спартак» хоть какие-нибудь медали выиграл. Дальше лучше не будет», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

При этом эксперт отметил, что «Спартак» будет бороться за попадание в медальную зону, потому что у «красно-белых» всегда такие цели на сезон.

Напомним, «Спартак» проиграл в дерби «Динамо» (0:1) в матче шестого тура РПЛ. На данный момент «гладиаторы» лидируют в турнирной таблице, но по итогам тура их может догнать по очкам ЦСКА и обогнать «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис РПЛ
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ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (2)
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allurun
21 Августа 2022 в 15:52
Канчельскиса всегда уважал, в т/ч - в ситуации с женой, был на его стороне.
Хотя он постоянно подсирает, своими высказываниями Спартаку. Наверное обижен, что не поиграл в клубе - не приглашали.
Но если Спартак будет в тройке по окончании ЧР - перестану его признавать.
ГоЛ-Ландец местный
21 Августа 2022 в 15:05
Да. Дальше только борьба за 5-8 места после встречи с Зенитом
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Идет 89 минута ЦСКА Москва 4:2 Ахмат 1.75 3.70 4.80
21.08  17:30 Зенит ... Торпедо Москва
21.08  20:00 Краснодар ... Оренбург 1.75 4.10 4.30
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