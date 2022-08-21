Канчельскис оценил шансы «Спартака» выиграть медали РПЛ

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах московского «Спартака» попасть в тройку по итогам текущего сезона РПЛ.

«Чемпионат надо закончить прямо сейчас, чтобы «Спартак» хоть какие-нибудь медали выиграл. Дальше лучше не будет», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

При этом эксперт отметил, что «Спартак» будет бороться за попадание в медальную зону, потому что у «красно-белых» всегда такие цели на сезон.

Напомним, «Спартак» проиграл в дерби «Динамо» (0:1) в матче шестого тура РПЛ. На данный момент «гладиаторы» лидируют в турнирной таблице, но по итогам тура их может догнать по очкам ЦСКА и обогнать «Зенит».