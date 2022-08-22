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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гинер высказался об уходе Федуна с поста президента «Спартака»

 
22 Августа 2022 • 15:33 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался об уходе Леонида Федуна с аналогичной должности в «Спартаке».

Ранее официальный сайт «красно-белых» объявил об уходе Федуна, занимавшего пост президента «Спартака» с 2004 года.

«Это дело и право Леонида Арнольдовича», — цитируют Гинера РИА Новости.  

Напомним, что в период работы Федуна московский клуб выиграл чемпионат России (2017) и Кубок страны (2022). После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице с 13 баллами в своём активе, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 27 августа в гостях против «Факела». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Гинер Леонид Федун
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ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
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