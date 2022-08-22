Гинер высказался об уходе Федуна с поста президента «Спартака»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался об уходе Леонида Федуна с аналогичной должности в «Спартаке».

Ранее официальный сайт «красно-белых» объявил об уходе Федуна, занимавшего пост президента «Спартака» с 2004 года.

«Это дело и право Леонида Арнольдовича», — цитируют Гинера РИА Новости.

Напомним, что в период работы Федуна московский клуб выиграл чемпионат России (2017) и Кубок страны (2022). После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице с 13 баллами в своём активе, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 27 августа в гостях против «Факела». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.