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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов считает, что Ганаго — это замена Николсону в «Спартаке»

 
24 Августа 2022 • 15:32 Комментировать (1)
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Спартак Москва
27.08 17:30

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможном переходе в стан «красно-белых» нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго, а также высказался о вероятном уходе форварда московской команды Шамара Николсона.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал условия личного контракта с Ганаго, однако московский клуб не является приоритетным вариантом для 23-летнего камерунца, который также имеет предложения от «Олимпиакоса» и «Галатасарая».

Николсон же может покинуть «красно-белых» из-за недовольства количеством игрового времени, которое он получает в московской команде. Ранее об этом рассказывал агент ямайского форварда.

По мнению Баженова, Ганаго рассматривается в качестве замены Николсону.

«Это логично — если Шамар покинет «Спартак», то на его место нужен нападающий. Может, Николсон предупредил клуб, что хочет уйти и дал время на поиск замены», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

В текущем сезоне Николсон провёл за «Спартак» пять матчей, в которых результативными действиями отличиться не сумел. Отметим, что в стартовом составе своей команды ямаец вышел лишь в одной из этих встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Трансферы футбола - лето 2022 Шамар Николсон Игнатиус Ганаго
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Комментарии (1)
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AndrewS
24 Августа 2022 в 15:45
Похоже, там агенты Шамара воду мутят. Хотят каких-нибудь плюшек выморщить на шантаже. Ну, уйдёт - уйдёт. А вот брать вместо него опять лега - сейчас неразумно, он так же в любой момент хвостиком махнёт. Да и, насколько можно судить, этот Ганаго - товар не айс!.. Зря Вл. Шитова в аренду отпустили...
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