Баженов считает, что Ганаго — это замена Николсону в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможном переходе в стан «красно-белых» нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго, а также высказался о вероятном уходе форварда московской команды Шамара Николсона.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал условия личного контракта с Ганаго, однако московский клуб не является приоритетным вариантом для 23-летнего камерунца, который также имеет предложения от «Олимпиакоса» и «Галатасарая».

Николсон же может покинуть «красно-белых» из-за недовольства количеством игрового времени, которое он получает в московской команде. Ранее об этом рассказывал агент ямайского форварда.

По мнению Баженова, Ганаго рассматривается в качестве замены Николсону.

«Это логично — если Шамар покинет «Спартак», то на его место нужен нападающий. Может, Николсон предупредил клуб, что хочет уйти и дал время на поиск замены», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

В текущем сезоне Николсон провёл за «Спартак» пять матчей, в которых результативными действиями отличиться не сумел. Отметим, что в стартовом составе своей команды ямаец вышел лишь в одной из этих встреч.