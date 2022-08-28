Бубнов нахваливает замены Абаскаля

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1.

Александр Бубнов, бывший игрок московского клуба, считает, что наставник клуба Гильермо Абаскаль крайне точно сделал замены в перерыве игры. В результате во втором тайме «Спартак» забил четыре гола.

- Абаскаль неспроста сделал замены в перерыве. С выходом Зиньковского и Чернова, а также переводом Литвинова в опорную зону команда заиграла совсем иначе. Быстро забив два мяча, «Спартак» получил преимущество, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября.