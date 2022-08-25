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Агент Ганаго вылетел на финальные переговоры со «Спартаком» эксклюзив

 
25 Августа 2022 • 13:43 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Джибриль Аулан, агент нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго, в данный момент направляется в Москвы, чтобы провести финальные переговоры со «Спартаком». Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру». Если стороны договорятся, переход может быть оформлен в самое ближайшее время.

Напомним, что 23-летний Ганаго может заменить в клубе Шамара Николсона, которого связывают с уходом из стана «красно-белых». Игнатиус в прошлом сезоне отметился 5 голами за «Ланс» в чемпионате Франции. В трёх поединках новой кампании форвард не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ланс Трансферы футбола - лето 2022 Игнатиус Ганаго
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