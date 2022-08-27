Билялетдинов: «За такую самоотдачу «Факелу» простят и крупные поражения»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Но российский специалист Ринат Билялетдинов не считает крупный счет проблемой - по его мнению, «Факел» отрабатывает на поле столь эффективно, что не заслуживает подобных счетов.

-Наверно, «Факел» не заслуживал разгрома. Вполне приемлемая была игра. Болельщики даже после свистка скандировали название команды. Их же не обманешь. Если команда выкладывалась, им могут простить даже разгром, - цитирует Билялетдинова «Газета.ру».

В следующем туре «Факелу» предстоит сыграть на выезде с «Пари НН», эта игра состоится 3 сентября.