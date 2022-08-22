Тихонов поддержал идею поставить Федуну памятник

Как мы уже сообщали, в руководстве московского «Спартака» происходят перемены, которые оставили не у дел Леонида Федуна - генеральный директор клуба лишился своей должности.

Бывший футболист московского клуба Андрей Тихонов, в 1996 году ставший лучшим игроком страны в составе «Спартака», поддержал идею поставить Федуну памятник, которую выразил человек, руководивший клубом до Федуна - Андрей Червиченко.

- Червиченко сказал, что нужно увековечить в памятнике его. Я, наверное, соглашусь, потому что человек потратил огромное количество своих жизненных лет, столько эмоций, столько было ненависти от болельщиков, сколько негатива он вытерпел, - цитирует Тихонова телеканал МатчТВ.