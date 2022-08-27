​Названа причина отсутствия Кофрие в заявке «Спартака»

Максимилиано Кофрие не оказалось даже среди игроков запаса «Спартака» на матч седьмого тура Премьер-лиги против «Факела». Как сообщает на своих страницах Metaratings, отсутствие Кофрие в заявке не связано со слухами о его возможном уходе из клуба. Кофрие просто получил мышечное повреждение.

После шести туров чемпионата России «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт всего на один зачётный балл.

Следить за матчем РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.