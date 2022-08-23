«Я люблю «Спартак» - Кавенаги тепло отозвался о Федуне

Бывший футболист московского «Спартака» Фернандо Кавенаги с сожалением воспринял последние новости о Леониде Федуне, который был выведен из совета директоров московского клуба. Кавенаги назвал Федуна настоящим профессионалом, а также похвалил его руководящие способности. Как стало известно вчера, компания Лукойл скупила все 100% акций удачно начавшего новый сезон обладателя Кубка России, и Федуну пришлось сложить полномочия.

- Я прочитал новости о его уходе из «Спартака». Могу сказать только слова благодарности Федуну, отличный руководитель и большой профессионал. Я люблю «Спартак» - цитирует Кавенаги новостное агентство ТАСС.