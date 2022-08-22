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Гладилин – о Федуне: «Ушла эпоха» эксклюзив

 
22 Августа 2022 • 13:55 Комментировать (1)
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента команды.

«Ушла эпоха. Он на своём посту очень достойно поработал, много сделал для команды. При нём был построен стадион, база, академия. Как менеджер и спонсор он отработал достойно. Здесь к нему вопросов нет. В ЛУКОЙЛе он остаётся акционером. Он входит в совет директоров. Так что, катастрофы не вижу в этом.

Главное – что финансирование, которое было, как минимум останется на том же уровне, а может и выше. Сейчас главное для команды, чтобы те спонсоры и компании, которые работают с клубом, чтобы они не ушли», — сказал Гладилин.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Валерий Гладилин РПЛ
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Комментарии (1)
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22 Августа 2022 в 14:07
Ушла эпоха истерик и не логичных решений!
Вопреки логики Спартак смог стать чемпионом и выиграть кубок!
Посмотрим, что будет дальше!
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