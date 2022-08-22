Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента команды.

«Ушла эпоха. Он на своём посту очень достойно поработал, много сделал для команды. При нём был построен стадион, база, академия. Как менеджер и спонсор он отработал достойно. Здесь к нему вопросов нет. В ЛУКОЙЛе он остаётся акционером. Он входит в совет директоров. Так что, катастрофы не вижу в этом.

Главное – что финансирование, которое было, как минимум останется на том же уровне, а может и выше. Сейчас главное для команды, чтобы те спонсоры и компании, которые работают с клубом, чтобы они не ушли», — сказал Гладилин.