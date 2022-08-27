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«Спартак» испытал сложности в Воронеже, но в итоге разгромил «Факел»

 
27 Августа 2022 • 19:33 Комментировать (1)
Факел
1:4
Спартак Москва
окончен

«Спартак» в первом тайме испытывал сложности в матче с «Факелом» и даже пропустил. Однако после перерыва «красно-белые» прибавили и сумели переломить ход матча в свою пользу, разгромив воронежскую команду.

Протокол игры  
Факел1:4Спартак Москва
(1:0) Дашаев Аслан23'  
  51'Зобнин Роман (1:1)
  57'Денисов Даниил (1:2)
  90'Промес Куинси (1:3)
  90'Рыбус Мацей (1:4)
Свинов ИльяСуслов Кирилл 73' (Мастерной Владислав ( 73') Божин СергейДашаев АсланЧеров Василий 65' (Магаль Руслан ( 65') Шляков ЕвгенийМендель Андрей 30' (Квеквескири Ираклий ( 30') Дмитриев Олег  37' 73' (Шаваев Алихан ( 73') Акбашев Роман  3' 73' (Гонгадзе Георгий ( 73') Аппаев ХызырМаксимов Максим  33'
Запасные: Смирнов МихаилГородовой АлексейАльшин ИльнурМорозов ЕвгенийБрызгалов СергейЧерняков Даниил
Максименко Александр  87'Денисов ДаниилЛитвинов РусланДжикия ГеоргийХлусевич Даниил 80' (Пруцев Данил ( 80') Мартинс Кристофер 89' (Рассказов Николай ( 89') Умяров Наиль 46' (Чернов Никита ( 46') Зобнин Роман  50'Игнатов Михаил 46' (Зиньковский Антон ( 46'Рыбус Мацей 67') Соболев Александр СергеевичПромес Куинси
Запасные: Шитов ВиталийМаслов ПавелКлассен ЛеонНиколсон ШамарВолков Михаил
27 августа. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

Видео

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1:2. Гол Даниила Денисова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол Даниила Денисова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
1:3. Гол Квинси Промеса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
1:3. Гол Квинси Промеса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
1:4. Гол Мацея Рыбуса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
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В субботу «Спартак» пытался исправиться перед своими болельщиками после поражения в дерби. «Красно-белые», уступив в прошлом туре «Динамо», приехали в Воронеж. В свою очередь местный «Факел» мечтал о первой победе в сезоне – новичка элиты хвалят за смелую игру и смелость, но перед встречей у подопечных Олега Василенко было всего четыре очка.

«Спартак» с первых минут в воротах выпустил Александра Максименко, который заменил тёзку Селихова, выбывшего из-за недомогания. Также матч пропускал и новичок Кейта Бальде, который лишь в пятницу подписал контракт с «красно-белыми». У «Факела» же с первых минут вышел Илья Свинов, который принадлежит как раз «Спартаку», а в Воронеже выступает на правах аренды.

«Спартак» мог быстро открыть счёт. Уже на второй минуте Хлусевич слева сделал передачу на Промеса, которому пробить не дали, в сутолоке мяч отскочил на правый угол вратарской, откуда Мартинс уже мог забивать в пустые ворота, но его удар заблокировали. Тут же «Спартак» заработал штрафной на левом крае, Промес хитро пробил в ближний угол, Свинов с трудом спас ворота, а Мартинс, оказавшись на добивании первым, вновь попал в защитника.

На 13-й минуте Литвинов перехватил мяч у чужой штрафной, отдал его Промесу, который нанёс обводящий удар под перекладину, но Свинов в красивом прыжке спас свою команду. Ответ «Факела» пришёл в середине тайма. Хозяева заработали угловой, и после навеса Божин попал в перекладину. Однако на этом атака хозяев не кончилась. Мая оказался слева у Шлякова, который навесил, Максименко на выход не вышел, и Дашаев с линии вратарской головой пробил в пустые ворота.

«Спартак» пытался прибавить, и вскоре после навеса справа от Дениса головой бил Мартинс, но получилось несильно, и Свинов мяч легко забрал. Был ещё потенциально опасный кросс от Промеса, но защитник «Факела» с этим справились. В конце тайма после навеса со штрафного Соболева головой пробил выше. Сами воронежцы старались выбегать в контратаки, но до перерыва толком больше до ворот Максименко не дошли. На перерыв «Факел» так и ушёл, ведя в счёте.

В начале второго тайма хозяева могли удвоить счёт. Максимов сделал пас в центр на Акбашева, который в штрафной принял мяч и пробил, но чуть в угол не попал. Тут же после этого сыграно известной футбольное правило. Зиньковский получил мяч на линии штрафной, сместился влево и пробил, но попал в Квеквескири, от которого футбольный снаряд отскочил к Зобнину, а тот из центра пальнул уже впритирку с дальней штангой, сравняв счёт.

Тут же после навеса со штрафного Свинов в борьбе с соперником недалеко отбил мяч, но Мартинс, который мог слёта расстреливать ворота, не попал … по мячу. Однако вскоре «красно-белые» своего добились. Зиньковский слева делал передачу, после рикошета мяч отскочил на линию штрафной, где Денисов на замахе прокатил мимо себя соперника и обводящим ударом с левой ноги открыл счёт своим голам за «Спартак».

Спустя шесть минут Максименко пришлось вступать в игру. Акбашев пробил издали в верхний угол, но вратарь москвичей парировал мяч на угловой. Почти тут же «Спартак» лишился Зиньковского, который успел ранее получить травму плеча и всё же не смог продолжить игру. «Факел» в свою очередь провёл ещё одну опасную атаку – Аппаев слева вошёл в штрафную и пробил, но Максименко выручил команду.

В конце матча «Спартак» отошёл к своим воротам, давая «Факелу» возможность атаковать. Воронежцы старались навешивать, но «красно-белые» отбивались, либо мяч долетал до рук Максименко.

«Спартак» защищался, а в компенсированное время забил и третий гол. Максименко выбил мяч от ворот, Соболев головой сбросил на Промеса, голландец ворвался слева в штрафную и мощно пальнул точно в ближнюю «девятку». Тут же москвичи забили ещё раз. Денисов покатил мяч в правую зону штрафной на ход Промесу, который прострелил на дальний угол вратарской, откуда Рыбус пробил в пустые ворота и забил свой первый гол за «Спартак».

В следующем туре нас ждёт суперматч – «Спартак» примет «Зенит». «Факел» же в следующем туре отправится в гости к «Пари НН». Правда посреди недели командам предстоят ещё матчи кубка России. «Спартак» примет «Крылья Советов», а «Факел» встретится всё с тем же «Зенитом».

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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Diman777
27 Августа 2022 в 20:05
После ухода Умярова и Игнатова команда начала играть
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окончен Пари НН 2:2 Динамо Москва
окончен Факел 1:4 Спартак Москва
Идет 41 минута Ахмат 1:1 Крылья Советов 2.15 3.55 3.35
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