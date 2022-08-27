«Спартак» испытал сложности в Воронеже, но в итоге разгромил «Факел»

«Спартак» в первом тайме испытывал сложности в матче с «Факелом» и даже пропустил. Однако после перерыва «красно-белые» прибавили и сумели переломить ход матча в свою пользу, разгромив воронежскую команду.

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1:0. Гол Аслана Дашаева (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Романа Зобнина (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Даниила Денисова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 1:3. Гол Квинси Промеса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 1:4. Гол Мацея Рыбуса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

В субботу «Спартак» пытался исправиться перед своими болельщиками после поражения в дерби. «Красно-белые», уступив в прошлом туре «Динамо», приехали в Воронеж. В свою очередь местный «Факел» мечтал о первой победе в сезоне – новичка элиты хвалят за смелую игру и смелость, но перед встречей у подопечных Олега Василенко было всего четыре очка.

«Спартак» с первых минут в воротах выпустил Александра Максименко, который заменил тёзку Селихова, выбывшего из-за недомогания. Также матч пропускал и новичок Кейта Бальде, который лишь в пятницу подписал контракт с «красно-белыми». У «Факела» же с первых минут вышел Илья Свинов, который принадлежит как раз «Спартаку», а в Воронеже выступает на правах аренды.

«Спартак» мог быстро открыть счёт. Уже на второй минуте Хлусевич слева сделал передачу на Промеса, которому пробить не дали, в сутолоке мяч отскочил на правый угол вратарской, откуда Мартинс уже мог забивать в пустые ворота, но его удар заблокировали. Тут же «Спартак» заработал штрафной на левом крае, Промес хитро пробил в ближний угол, Свинов с трудом спас ворота, а Мартинс, оказавшись на добивании первым, вновь попал в защитника.

На 13-й минуте Литвинов перехватил мяч у чужой штрафной, отдал его Промесу, который нанёс обводящий удар под перекладину, но Свинов в красивом прыжке спас свою команду. Ответ «Факела» пришёл в середине тайма. Хозяева заработали угловой, и после навеса Божин попал в перекладину. Однако на этом атака хозяев не кончилась. Мая оказался слева у Шлякова, который навесил, Максименко на выход не вышел, и Дашаев с линии вратарской головой пробил в пустые ворота.

«Спартак» пытался прибавить, и вскоре после навеса справа от Дениса головой бил Мартинс, но получилось несильно, и Свинов мяч легко забрал. Был ещё потенциально опасный кросс от Промеса, но защитник «Факела» с этим справились. В конце тайма после навеса со штрафного Соболева головой пробил выше. Сами воронежцы старались выбегать в контратаки, но до перерыва толком больше до ворот Максименко не дошли. На перерыв «Факел» так и ушёл, ведя в счёте.

В начале второго тайма хозяева могли удвоить счёт. Максимов сделал пас в центр на Акбашева, который в штрафной принял мяч и пробил, но чуть в угол не попал. Тут же после этого сыграно известной футбольное правило. Зиньковский получил мяч на линии штрафной, сместился влево и пробил, но попал в Квеквескири, от которого футбольный снаряд отскочил к Зобнину, а тот из центра пальнул уже впритирку с дальней штангой, сравняв счёт.

Тут же после навеса со штрафного Свинов в борьбе с соперником недалеко отбил мяч, но Мартинс, который мог слёта расстреливать ворота, не попал … по мячу. Однако вскоре «красно-белые» своего добились. Зиньковский слева делал передачу, после рикошета мяч отскочил на линию штрафной, где Денисов на замахе прокатил мимо себя соперника и обводящим ударом с левой ноги открыл счёт своим голам за «Спартак».

Спустя шесть минут Максименко пришлось вступать в игру. Акбашев пробил издали в верхний угол, но вратарь москвичей парировал мяч на угловой. Почти тут же «Спартак» лишился Зиньковского, который успел ранее получить травму плеча и всё же не смог продолжить игру. «Факел» в свою очередь провёл ещё одну опасную атаку – Аппаев слева вошёл в штрафную и пробил, но Максименко выручил команду.

В конце матча «Спартак» отошёл к своим воротам, давая «Факелу» возможность атаковать. Воронежцы старались навешивать, но «красно-белые» отбивались, либо мяч долетал до рук Максименко.

«Спартак» защищался, а в компенсированное время забил и третий гол. Максименко выбил мяч от ворот, Соболев головой сбросил на Промеса, голландец ворвался слева в штрафную и мощно пальнул точно в ближнюю «девятку». Тут же москвичи забили ещё раз. Денисов покатил мяч в правую зону штрафной на ход Промесу, который прострелил на дальний угол вратарской, откуда Рыбус пробил в пустые ворота и забил свой первый гол за «Спартак».

В следующем туре нас ждёт суперматч – «Спартак» примет «Зенит». «Факел» же в следующем туре отправится в гости к «Пари НН». Правда посреди недели командам предстоят ещё матчи кубка России. «Спартак» примет «Крылья Советов», а «Факел» встретится всё с тем же «Зенитом».

Роман Андреев