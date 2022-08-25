Газизов — о «Спартаке»: «Господин Федун не выполнил условия нашего договора»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее работавший в этой же должности в «Спартаке», прокомментировал судебные разбирательства с московским клубом, в ходе которых он оспаривал своё увольнение.

«Я ни на кого не подавал в суд. Надо понимать одно, что господин Федун просто не выполнил условия нашего договора. Думаю, что всё будет хорошо, если придёт новое адекватное руководство», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, что 22 августа «Спартак» официально объявил об уходе Федуна с поста президента московского клуба, которым он руководил с 2004 года. За это время «красно-белые» выиграли чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.