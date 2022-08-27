Василенко: «Такой же антураж был у нас и в матче с «Уралом»»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- У вас уже был здесь шумный и красочный матч против «Динамо». Как бы вы оценили или сравнили антураж? Вот сегодня «Спартак», такое событие для города. Когда было круче?

- Это круче всегда на самом деле, потому что такой же антураж был у нас и в матче с «Уралом». И единственная разница в том, что у нас сегодня стадион будет под завязку наших болельщиков, болельщиков «Факела».

- Говорят, что будет больше в красно-белом. Вас это не смущает?

- Люди приехали поддержать свою команду. Мы скажем наоборот: «Добро пожаловать!» Пусть окунутся в эту атмосферу. Может быть, у них так тоже, но у нас всё по-особенному. Мы рады гостям, давайте просто насладимся футболом.