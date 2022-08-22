Орлов посоветовал Соболеву брать пример с Титова и Аленичева

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева во время матчей.

Журналист посоветовал 25-летнему форварду брать пример с ветеранов московского клуба Егора Титова и Дмитрия Аленичева, которые, как считает Орлов, вели себя в высшей степени корректно.

«К Соболеву по игре вопросов немного. Он прибавил. Но как он себя ведёт? Кричит на судей, всё оспаривает…Я уже как-то говорил, это провинциализм. Ему пора становиться столичным футболистом», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Также Орлов отметил агрессивное поведение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, которому журналист посоветовал держать себя в руках.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» шесть матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.