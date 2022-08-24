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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Источник рассказал, как Абаскаль воспринял уход Федуна из «Спартака»

 
24 Августа 2022 • 15:18 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

В начале недели было официально объявлено о том, что Леонид Федун покинул «Спартак». Все свои акции клуба он продал компании «Лукойл». Согласно данным «Спорт-Экспресса», уход Федуна никак не повлиял на работу Гильермо Абаскаля с командой.

«Испанец спокойно отреагировал на изменения в руководстве, продолжает упорно трудиться и ожидает развития событий», - сообщает источник.

Леонид Федун руководил «Спартаком» на протяжении восемнадцати лет. За это время клубный музей «красно-белых» пополнился тремя трофеями. Речь идёт о чемпионском трофее РПЛ, кубке России и суперкубке России.

На текущий момент «Спартак» располагается на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на одно очко.

Следующий матч «Спартак» проведёт против «Факела» 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Гильермо Абаскаль
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ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
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