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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов дал совет новому руководству «Спартака» после ухода Федуна эксклюзив

 
22 Августа 2022 • 14:15 Комментировать
Факел
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Спартак Москва
27.08 17:30

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на уход с поста президента клуба Леонида Федуна.

«Сложно говорить, останется ли Федун в «Спартаке» на какой-либо роли. Непонятно, какие отношения у него и у нового руководства ЛУКОЙЛа. Мне бы хотелось пожелать новому руководству, чтобы они любили бы «Спартак», не меньше, чем Федун. Кто бы что про него не говорил, сколько он инвестировал денег, сколько вложил в команду, при нём был построен замечательный стадион, о котором болельщики много лет мечтали. Да, титулов мало, может нужно было больше вкладывать… Именно это я и хочу пожелать новому руководству. Чтобы покупали тех футболистов, которые бы решали задачи со «Спартаком» - борьба за первое место, и тогда будет всё великолепно», — сказал Кечинов.

Федун правил «Спартаком» 18 лет. При нём команда выигрывала чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. В российских СМИ ранее появилась информация, что на пост Федуна претендуют Олег Матыцин и Ашот Хачатурянц.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Валерий Кечинов РПЛ Олег Матыцин Ашот Хачатурянц
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