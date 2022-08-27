Федун доволен победой «Спартака»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Своими впечатлениями от игры москвичей поделился Леонид Федун, на днях выведенный из совета директоров «Спартака». Он поздравил команду с возвращением на победный путь после неудачи в предыдущем туре с «Динамо».

- Очень раз за команду. Я доволен, что вырвали победу! Вперед, «Спартак», - цитирует Федуна новостное агентство ТАСС.

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября.