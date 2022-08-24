Кузнецов: «Спартак» уже сражается за титул»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов впечатлен игрой московского «Спартака» в текущем сезоне. Москвичи провели шесть матчей, четыре из них выиграли, один сыграли вничью, и еще один проиграли. Кузнецов считает, что команда ведет борьбу за чемпионский титул и это будет происходить до конца сезона.

- «Спартак» уже вклинился в чемпионскую борьбу. Но был провал с «Динамо», пропустили дурной мяч и сразу стали торопиться отыграться, перестали играть в свой футбол, и все сломалась, - цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

В очередном, седьмом туре российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет в гостях с воронежским «Факелом».