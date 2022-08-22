Агент: Ваноли благодарен Федуну

Агент Андреа д'Амико, представляющий интересы экс-наставника «Спартака» Паоло Ваноли, высказался об отношении тренера к Леониду Федуну.

«Паоло очень благодарен Леониду Федуну за то, что пригласил его в «Спартак» и дал возможность ему с клубом выиграть Кубок России», — приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, что Ваноли был главным тренером московского «Спартака» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Итальянец завоевал Кубок России и занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги-2021/22.

В текущем сезоне «красно-белые» занимают второе место, набрав 13 очков после шести туров.