Волевой разгром от «Спартака»: кто стал лучшим игроком красно-белых на громком выезде в Воронеж

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Фанаты «Спартака» отказались от гостевой квоты, болельщики «Факела» до предела заполнили домашний стадион и принесли оглушительную поддержку, воронежцы забили первыми. И всё прям хорошо складывалось до второго тайма. Но тут «Факел» включил режим удержания счёта, «Спартак» - режим позиционного давления, Куинси Промес – режим бога. Четыре гола отгрузили красно-белые в итоге и ярко победили на выезде в очень футбольном Воронеже. Кто же стал главным героем матча?

Статистика матча: владение мячом – 39:61, удары по воротам – 13:24, в створ – 6:9, угловые – 4:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Видео

1:0. Гол Аслана Дашаева (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Романа Зобнина (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Даниила Денисова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 1:3. Гол Квинси Промеса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 1:4. Гол Мацея Рыбуса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. В пропущенном голе вратаря сложно обвинить, а в остальных моментах воронежцы промахивались сами. Или это Максименко их заставлял, своевременно вступая в эпизод. Так или иначе Александр накопил 4 сейва. Правда, обошлось без ярких/важных спасений.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,5. Если говорить о ярких перформансах, то точно нужно упомянуть Денисова. Как заправский форвард разобрался перед штрафной площадью «Факела» и оформил победный мяч пушечным ударом. В обороне тоже не подвёл – уверенно противостоял Шлякову на фланге.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. А вот центр обороны хромал и хандрил. «Факел» атаковал не очень изобретательно, но банальные забросы приводили к суматохе и даже панике. Джикия от безысходности пытался ударить по мячу рукой, когда Дашаев забивал свой гол.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,0. Только Абаскаль похвалил Литвинова, сказав, что он великолепен в единоборствах и хорошо двигает мяч, как центральный защитник «Спартака» провёл слабую игру. Ни одного отбора не собрал, проиграл половину единоборств (2 из 4) и совсем не помогал первым пасом.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,0. Много времени Даниил находился в атаке, однако не был задействован в комбинациях Зобнина и Промеса. В обороне показал игру примерно похожую – не совершил много полезных действий, но два прохода Черова нейтрализовал.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4.5. За тайм не успел показать ничего толкового и был заменён.

РОМАН ЗОБНИН – 8,0. Играя под Промесом, Зобнин будто задышал полной грудью. Снова мобилен, моторен, вездесущ. Забил гол отличным ударом со средней дистанции, разогнал две опасные атаки, дважды удачно пошёл в дриблинг. При этом успевал Роман и в обороне отрабатывать, собрав два отбора.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,5. Будь чуть поточнее в завершающей стадии Мартинс, то получил бы оценку выше, но так Кристофер был полезен только в развитии атаки. Загубил он два момента, зато два раза (на пару с Промесом) разогнал наступление, завершившееся голом.

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МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Растворился на поле, проиграл все пять единоборств из пяти, не обострял и был справедливо заменён после перерыва.

КУИНСИ ПРОМЕС – 9,0. Потрясающий старт сезона от Куинси! Промес держит марку в каждом матче, выступая просто гиперопасным футболистом. Вся острота от голландца – разгоняет атаки с Мартинсом и Зобниным, отдаёт последний пас, сам завершает. Просто феноменальное влияние на команду. Если сухим языком цифр, то у Промеса за сегодня 6 ключевых передач, 3 опасных удара, голевая передача, гол.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,0. За таким ярким Промесом случился очередной тусклый матч от Соболева. Александр в очередной раз ушёл без гола, но сегодня его упрекать сложно. Очень много боролся против эшелонированной обороны «Факела». Выиграл 7 единоборств, заработал 2 стандарта и отдал голевую передачу.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о. Активно вошёл в игру, правда, частенько мяч передерживал. Корявенько поучаствовал в обеих голевых атаках.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.

МАЦЕЙ РЫБУС – б/о. Отметился дебютным голом за «Спартак», но в этом эпизоде 99% заслуга Промеса.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.