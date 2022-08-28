«Спартак» покинул Воронеж на ночном поезде

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1.

Возвращаться в Москву руководство клуба решило на поезде - игроки клуба сели в ночной экспресс и в данный момент находятся на пути в Москву. При этом в Воронеж «Спартак» приехал на автобусе, уточняется в информационной заметке телеканала Матч ТВ.

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября. В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.