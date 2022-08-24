Тарпищев: «Хотелось бы принести пользу «Спартаку» и без появления в совете директоров»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что знает, как помочь московскому «Спартаку».

Напомним, ранее «Спартак» объявил об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба, так как компания «Лукойл» выкупила его долю и стала обладателем 100% акций «красно-белых». Также была информация, что Тарпищев может войти в совет директоров «Спартака».

«Я спартаковец. Хочу и могу, знаю, как помочь, но хотелось бы принести пользу команде и без появления в совете директоров. Желаю, чтобы он был полноценным органом «Спартака», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Ранее также сообщалось, что в совет директоров московского клуба может быть приглашена лыжница Елена Вяльбе.