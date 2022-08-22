​Вяльбе выразила готовность войти в состав руководителей «Спартака»

В понедельник было официально объявлено о том, что все 100% акций «Спартака» теперь принадлежат компании «Лукойл». В ближайшее время будет избран новый состав совета директоров московского клуба.

Готовность войти в состав руководителей «Спартака» выразила Елена Вяльбе, которая в настоящий момент возглавляет Федерацию лыжных гонок.

«Положительно отношусь к идее войти в руководство «Спартака», готова рассмотреть предложение», - высказалась Вяльбе, чьи слова приводит «РИА Новости». При этом Елена отметила, что пока что с ней никто не связывался.

«Спартак» после шести туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.