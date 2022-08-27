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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела считает, что Соболев способен выступать в топ-клубе АПЛ

 
27 Августа 2022 • 14:20 Комментировать
Челси
...
Лестер
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Через 1 ч. 10 мин.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

По мнению чешского специалиста, российские игроки способны выступать в английской Премьер-лиге. Также Петржела отметил нападающего «Спартака» Александра Соболева, который, по его мнению, способен заиграть в топ-клубе АПЛ.

«Соболев в АПЛ? Да, может, почему нет? Он смог бы играть в топ-клубе АПЛ», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Соболев провёл в составе «красно-белых» семь матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Челси Динамо Москва Властимил Петржела Александр Соболев Арсен Захарян
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