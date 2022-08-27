Петржела считает, что Соболев способен выступать в топ-клубе АПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

По мнению чешского специалиста, российские игроки способны выступать в английской Премьер-лиге. Также Петржела отметил нападающего «Спартака» Александра Соболева, который, по его мнению, способен заиграть в топ-клубе АПЛ.

«Соболев в АПЛ? Да, может, почему нет? Он смог бы играть в топ-клубе АПЛ», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Соболев провёл в составе «красно-белых» семь матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.