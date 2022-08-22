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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко назвал фаворита на пост президента «Спартака» эксклюзив

 
22 Августа 2022 • 13:05 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на уход с поста президента «красно-белых» Леонида Федуна.

«Вы знаете, если правление пришло, нужно время… Но, если говорить о Федуне, я считаю, он много сделал для московского «Спартака». Понятно, мало трофеев, но всё-таки чемпионство было, Кубок России, Суперкубок. Но, всё равно, это актив, внимание.

Другое дело – почему это произошло. Если честно, это было неожиданно для меня.

Кто сменит Федуна? Пока трудно что-то говорить, как правление будет справляться в этих моментах, и как у него всё это дальше пойдёт. Тяжело сказать, если честно. Многие говорили, что Хачатурянц занимается финансовыми вопросами… Поэтому, может быть, это действительно будет правильное решение», — сказал Деменко.

Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. За это время команда выиграла чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ команда с 13 очками идёт на втором месте.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Максим Деменко РПЛ
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