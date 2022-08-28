Свинов восхитился атмосферой на матче со «Спартаком»

Вратарь «Факела» Илья Свинов высказался об атмосфере на матче 7-го тура РПЛ, в котором его нынешняя команда потерпела поражение от «Спартака» (1:4).

«Прекрасная поддержка на стадионе. Идут мурашки, когда видишь огромную толпу фанатов», — приводит слова Свинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, права на Свинова принадлежат «Спартаку», а за «Факел» голкипер выступает на правах аренды. Соглашение 21-летнего футболиста с воронежской командой рассчитано до лета следующего года.

В текущем сезоне вратарь провёл четыре матча, пропустив в них девять голов и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

После этого поражения «Факел» расположился на 14-м месте турнирной таблицы РПЛ с четырьмя набранными очками в своём активе. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт 3 сентября против «Пари НН». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.