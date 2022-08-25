​В «Спартаке» отреагировали на извинения «Факела»

В четверг футбольное общество активно обсуждало информацию о том, что «Факел» запретил атрибутику «Спартака» на ближайшем очном матче команд в Воронеже. «Огнеопасные» поспешили принести извинения и объясниться – клуб имел в виду средства активной поддержки, а не атрибутику.

В пресс-службе «Спартака» высказались после объяснений со стороны «Факела».

«Рады, что реакция последовала быстро - и от Лиги, и от «Факела». Коллегам из Воронежа – уважение за то, что быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд», - высказались в московском клубе.

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Спартаком» пройдёт в ближайшую субботу, 27 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.