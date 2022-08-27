​«Как по попе ладошкой»: Черданцев пошутил об ударах спартаковца Мартинса

По ходу матча между «Факелом» и «Спартаком» комментатор Георгий Черданцев пошутил по поводу слабых ударов полузащитника московской команды Кристофера Мартинеса.

«Мартинс сегодня бьёт, как по попе ладошкой», - высказался Черданцев во время эфира.

«Факел» и «Спартак» встречаются в рамках седьмого тура чемпионата России. Следить за развитием событий на футбольном поле в Воронеже можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

Отметим, что после шести сыгранных туров чемпионата России «Спартак» располагался на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на одно очков.