Абаскаль похвалил болельщиков «Факела»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил болельщиков воронежского клуба, которые очаровали в начавшемся сезоне решительно всех, кто приезжал в гости к «Факелу».

- Хотел бы отдать должное «Факелу», здесь невероятно сложно добывать очки. Когда команда вкладывает сердце и душу в свою игру, противостоять таким командам крайне сложно, - заявил Абаскаль в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября.