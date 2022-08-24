Бальде Кейта может стать игроком «Спартака»

Мы уже сообщали о том, Бальде Кейта заинтересовал московский ЦСКА, сведения об этом появились ровно три недели тому назад. Но переговоры не получили развития, а сейчас появились сведения, что нападающий «Кальяри» может оказаться в другом столичном клубе - «Спартаке».

Такие сведения приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Он уточняет, что сейчас Кейта находится в состоянии свободного агента.

Кейта может стать заменой для Шамара Николсона, который посматривает в сторону выхода из команды.

Ранее Кейта выступал и за более именитые итальянские клубы, в частности, «Интер» и «Лацио».