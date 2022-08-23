Каррера: «Дзюба ещё покажет, что его рано списали со счетов!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о дебюте воспитанника московского клуба Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

Напомним, вчера, 22 августа, клуб Дзюбы «Адана Демирспор» уступил «Фенербахче» (2:4). Российский форвард отметился одним забитым мячом.

По мнению итальянского специалиста, 34-летний нападающий способен стать в Турции такой же звездой, какой он был в России.

«Артём ещё покажет, что его рано списали со счетов! Он отличный нападающий, который забивает и заставляет команду играть хорошо», — приводит слова Карреры Sport24.

Свой следующий матч «Адана Демирспор» проведёт 27 августа против «Умраниеспора». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.