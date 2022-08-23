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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Дзюба ещё покажет, что его рано списали со счетов!»

 
23 Августа 2022 • 13:22 Комментировать
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Спартак Москва
27.08 17:30

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о дебюте воспитанника московского клуба Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

Напомним, вчера, 22 августа, клуб Дзюбы «Адана Демирспор» уступил «Фенербахче» (2:4). Российский форвард отметился одним забитым мячом.

По мнению итальянского специалиста, 34-летний нападающий способен стать в Турции такой же звездой, какой он был в России.

«Артём ещё покажет, что его рано списали со счетов! Он отличный нападающий, который забивает и заставляет команду играть хорошо», — приводит слова Карреры Sport24.

Свой следующий матч «Адана Демирспор» проведёт 27 августа против «Умраниеспора». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Дзюба Массимо Каррера Адана Демирспор
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